ghiacci e dazi

Donald Trump ha deciso di non partecipare alla finale di hockey tra USA e Canada, scegliendo di disertare l’evento. La sua scelta deriva dalla volontà di non distogliere l’attenzione dagli atleti in campo. Questa decisione ha suscitato reazioni tra gli appassionati, che apprezzano il gesto di mettere lo sport al primo posto. La partita si gioca questa sera, attirando l’interesse di molti appassionati di hockey.

Finalmente ne ha azzeccata una. Tra tante decisioni discutibili, per usare un eufemismo, di Donald Trump, eccone una illuminata apparentemente dal buonsenso e involontariamente dallo spirito olimpico: disertare la finale di hockey tra Usa e Canada significa lasciare riflettori e palcoscenico a chi li merita, cioè gli atleti. Il maggior sollievo, tuttavia, è di chi non si occupa di sport: forze di polizia, security e più in generale i milanesi sono ben lieti di rinunciare all’ingombrante passerella presidenziale, accompagnata da centinaia di auto blindate e dal rischio concreto di proteste e disordini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

