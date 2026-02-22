Gherardini ai club | Dobbiamo fare più squadra Ma a Nba Europe l’Italia piace

Gherardini afferma che l’Italia può crescere nel basket, ma il cambiamento negli investimenti ha frenato il progresso. La causa risiede nel modo di investire nel settore, che si è evoluto senza che la nostra lega si adatti. Durante la Final Eight di Torino, il presidente sottolinea l’importanza di rafforzare il lavoro di squadra tra club e istituzioni. La discussione si concentra sulle strategie per migliorare la competitività del campionato italiano.

"La cosa che faccio più fatica a trasmettere è spiegare l’importanza di essere una squadra e lavorare di squadra, capendo che ci sono esigenze ma devono essere esigenze di tutte e soluzioni di tutti, nell’interesse più grande della lega. Dobbiamo lavorare meglio insieme". La prima Coppa Italia di Maurizio Gherardini da presidente di Lega è anche l’occasione per raccontare il suo nuovo atterraggio nel nostro basket dopo 20 anni all’estero, da dirigente Nba prima e poi campione d’Europa. "In generale il nostro è un movimento che ha troppe realtà rispetto alle risorse che possiamo sviluppare e questo ci fa tendere più verso la mediocrità che l’eccellenza: dobbiamo dare più qualità a tutto quello che possiamo sviluppare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

