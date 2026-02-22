Gestire i capricci | i consigli per costruire la cassetta degli attrezzi emotiva dei figli

Un genitore ha affrontato un episodio di crisi di pianto del figlio dopo un rifiuto, perché ha capito che la gestione delle emozioni richiede pratiche quotidiane. Ha deciso di usare tecniche semplici come il dialogo calmo e l’ascolto attento per aiutarlo a calmarsi. La scelta di intervenire con pazienza e coerenza ha fatto la differenza. La strategia adottata mira a rafforzare la capacità del bambino di affrontare i momenti difficili.

L'educazione emotiva non è un insegnamento teorico ma un percorso quotidiano, costruito attraverso esempi, parole e piccoli gesti ripetuti ogni giorno. A spiegarlo sono tre ricercatrici canadesi che hanno stilato un elenco di suggerimenti per i genitori alle prime armi.