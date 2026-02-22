Germani Brescia cuore non basta | Milano vola in finale

La Germani Brescia ha perso contro l’Olimpia Milano a causa di una scarsa efficacia offensiva nel secondo tempo. La squadra lombarda ha tentato di reagire, ma ha subito troppi contropiedi veloci degli avversari. La partita si è decisa negli ultimi minuti, quando Brescia non è riuscita a recuperare lo svantaggio. I biancoverdi si sono lasciati sfuggire la possibilità di arrivare in finale, lasciando spazio alla squadra milanese.

Nel contesto della Coppa Italia, la Germani Brescia esce ai piedi della finale dopo una sfida intensa contro l’Olimpia Milano, che si chiude con il punteggio di 106-102 a favore dei meneghini. Brescia è partita forte, ha guidato a lungo la partita e mantenuto viva la possibilità di imporsi su una Milano esperta, ma nel momento decisivo la classe dei giocatori chiave milanesi ha preso il sopravvento. L’ex Peppe Poeta ha avuto un ruolo significativo nel percorso milanese verso l’ultimo atto, mentre Brooks ha guidato la fase cruciale della lotta all’ingresso della finale. Al termine, la Germani lascia l’impegno con la convinzione di aver dato tutto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Diretta testuale: Germani Brescia contro Olimpia MilanoGermani Brescia ha affrontato Olimpia Milano in una semifinale di Coppa Italia, a causa di una partita molto attesa tra due club storici.

Germani Brescia - Olimpia Milano: le pagelle dei biancoblù dopo la sfidaGermani Brescia ha perso contro Olimpia Milano a causa di una prestazione sottotono dei suoi principali giocatori.

La Germani è super, segna 102 a Milano ma non basta: l'Olimpia vince la semifinale di Coppa ItaliaBrescia avanti nel punteggio per due quarti e mezzo con Massinburg e Della Valle autori di 57 punti in due. Brooks però è immarcabile e Milano risorge con lui: finisce 106-102, Olimpia in finale a Tor ... brescia.corriere.it

Brescia lotta, ma Milano è più cinica e vince 106-102. La Germani saluta a testa altissima la Coppa Italia: gli highlightsCuore, carattere e identità: i biancoblù si arrendono solo nel finale a un’Armani più lucida nei possessi decisivi ... bresciatoday.it

CHE PRIMO TEMPO! Brescia avanti su Milano per 52-49. La Germani parte fortissima con un primo quarto da 34 punti. Poi la reazione dell'Olimpia che insegue solo a -3. Amedeo Della Valle già a 14 punti, altri 12 per CJ Massinburg. Dall'altra parte super M - facebook.com facebook

La Germani Brescia avanti 52 a 49 sull'EA7 Emporio Armani Milano alla fine del primo tempo Resta aggiornato attraverso stories, reel e statistiche sull'app di LBA bit.ly/lba-app_downlo… #LBAF82026 #TuttoUnAltroSport x.com