Genova aderisce all’associazione Siti Storici Grimaldini

Genova ha deciso di aderire all’associazione “Siti Storici Grimaldini” per rafforzare la tutela dei monumenti cittadini. La scelta deriva dalla volontà di coinvolgere maggiormente il settore culturale e turistico locale, con l’obiettivo di valorizzare i beni storici della città. La proposta è stata avanzata dall’assessora al Turismo e all’Archeologia e dall’assessore alla Cultura, che hanno sottolineato l’importanza di collaborare con altri enti. La decisione entrerà in vigore dal prossimo anno.

La città rafforza la collaborazione con comuni italiani e francesi legati alla famiglia Grimaldi, puntando su valorizzazione culturale, turismo e identità storica L’iniziativa punta a rafforzare la promozione del patrimonio storico, culturale e turistico legato alla famiglia Grimaldi. Fondata nel 2015, l’associazione riunisce Comuni italiani e francesi che nella loro storia hanno avuto rapporti con la famiglia Grimaldi di Monaco. L’associazione mira a promuovere e valorizzare i siti storici Grimaldi, sviluppando iniziative culturali, turistiche e ricreative di respiro internazionale. Su incarico del principe Alberto II, il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, ha promosso la costituzione di un’associazione italiana composta da soggetti pubblici e privati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Intesa con Pechino, il Teatro Massimo aderisce all'associazione mondiale per le arti performativeIl Teatro Massimo di Palermo ha rafforzato la propria dimensione internazionale accogliendo una delegazione del National Centre for the Performing Arts di Pechino, uno dei principali enti nel settore delle arti performative. “Percorso I Maddaloni – Scampia contro il femminicidio”: anche l'associazione Torrione Eventi Aps aderisceL’associazione Torrione Eventi APS si unisce alla campagna contro il femminicidio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: COMUNE DI GENOVA * : LA CITTÀ ADERISCE A M'ILLUMINO DI MENO 2026, SPEGNE LE LUCI DI VIA GARIBALDI PER IL RISPARMIO ENERGETICO. Genova aderisce alla rete Siti storici dei Grimaldi di Monaco: Investiamo in progetti condivisiGenova aderisce alla rete Siti storici dei Grimaldi di Monaco: Investiamo in progetti condivisi ... msn.com Nei pressi di diversi siti storici inglesi stanno comparendo panchine pensate per favorire l’incontro tra sconosciuti e contrastare l’isolamento, in particolare tra i genitori. L’iniziativa è stata lanciata da English Heritage, l’ente che gestisce centinaia di monumenti - facebook.com facebook