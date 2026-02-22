genoa travolge torino 3 0 nello scontro salvezza del marassi

Il Genoa conquista una vittoria decisiva contro il Torino, che si traduce in una sconfitta pesante per i granata. La squadra di De Rossi domina il match al 'Marassi', segnando tre reti con Norton-Cuffy, Ekuban e Messias. La vittoria migliora la posizione dei rossoblù in classifica, mentre i torinesi affrontano una fase complicata. La partita dimostra quanto sia importante ogni punto nella lotta per la salvezza.

GENOVA - Il Genoa si prende uno scontro salvezza fondamentale, il Torino sprofonda. Gli uomini di Daniele De Rossi travolgono al 'Marassi' 3-0 i granata nel match della 26esima giornata di Serie A: a segno Norton-Cuffy, Ekuban e Messias. Le due squadre si concedono un'iniziale fase di studio, ma a prendere le maggiori iniziative sono i padroni di casa, pur senza riuscire a rendersi pericolosi sotto porta. Al 22' arriva il lampo della formazione rossoblù, che passa in vantaggio con Brooke Norton-Cuffy: Ekuban calcia, Paleari respinge centralmente e l'esterno ne approfitta per depositare la sfera in fondo al sacco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

