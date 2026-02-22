Genoa-Torino obiettivo comune | prendere quota Il pronostico

Genoa e Torino cercano di aumentare i punti in classifica dopo una serie di risultati deludenti. La causa è la vicinanza in classifica, con solo tre punti di distanza tra le squadre. Entrambe vogliono uscire dalla crisi e migliorare la posizione, puntando su una gara aggressiva. Il match si preannuncia acceso, con le squadre che cercano di portare a casa l’intera posta in gioco. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe di risollevarsi.

Manca ancora un terzo di campionato, troppo per potersi definire tranquilli già da ora. Per questo motivo, Genoa e Torino non possono adagiarsi troppo sul margine che hanno conquistato finora sulla zona retrocessione. La squadra di De Rossi ha tre punti di vantaggio sulla Fiorentina terzultima, i granata ne hanno sei. Muovere la classifica è obbligatorio. Scopriamo pronostico e quote di Genoa-Torino, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Ferraris di Genova. Sia il Genoa che il Torino viaggiano con una media di almeno un gol a partita in campionato (1,16 per i rossoblù, 1 per la squadra di Marco Baroni). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pronostico Aston Villa-Brentford: la quota è da prendereDomenica alle 15 si gioca Aston Villa contro Brentford, una sfida importante della Premier League.

Pronostico Genoa-Torino, chi perde è nei guai: occhio al dato sulle palle inattiveIl Genoa e il Torino si affrontano domenica alle 12:30 nella ventiseiesima giornata di Serie A, una partita decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pronostico Genoa-Torino quote analisi 26ª giornata Serie A; Verso Genoa-Torino, De Rossi: Partita da vincere; Ezio Rossi: Parma, Genoa e Cagliari da subito hanno l'obiettivo salvezza, il Torino dovrebbe puntare all'Europa; Baldanzi: Se sono qui è perché De Rossi ha avuto il suo peso.

Genoa-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A4, (u001e??b?H$u0010bD?$?Au0010EAu0018u0007!?ceuu0010u0001D?8? O?u0017?|?`?u001f?c???u0018?u000b??h |H?:n%??+m?u0006?u0018|??u00198?rZ>&??Å ?P??o??+u0003'?Np?u000fuP??k??s4u0006?R??sj*?,????~w?oZf]Gu0 ... sport.sky.it

Genoa-Torino, i convocati di De Rossi: Colombo e Vitinha a disposizioneReduce dalla sconfitta casalinga contro il Bologna, il Torino si prepara alla delicata trasferta di Genova che assume tutti i contorni di uno scontro salvezza. Gli uomini di De Rossi arrivano dal ... toro.it

ITALIA . Buen domingo en el Calcio. #SERIEA 12:30 Genoa - Torino 15:00 Atalanta - Napoli 18:00 Milan - Parma 20:45 Roma - Cremonese x.com

Genoa-Torino: Ferraris Infuocato. Il dato sugli spettatori Genoa-Torino promette scintille al Ferraris: sold out con 32.000 tifosi. Per i granata una difficoltà in più. La partita tra Genoa e Torino, in programma domani 22 febbraio 2026 alle 12:30 allo Stadio L - facebook.com facebook