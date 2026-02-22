Genoa Torino LIVE | il match è iniziato!

Il calcio ha visto partire il derby tra Genoa e Torino, gara decisiva per la lotta salvezza. La partita si gioca al Ferraris, dove i tifosi spingono le squadre a dare il massimo. Entrambe le formazioni cercano punti importanti per risalire in classifica. Il match si è acceso fin dai primi minuti, con azioni veloci e intensità elevata. I giocatori si affrontano con determinazione, pronti a cambiare le sorti della stagione.

© Calcionews24.com - Genoa Torino LIVE: il match è iniziato!

Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare Torino, Kulenovic titolare al posto di Zapata: perché questa scelta? Baroni la spiega così prima del match contro il Genoa Genoa, De Rossi a DAZN prima del Torino: «Dovremo avere coraggio. Baldanzi? Lo conosco, ha voglia. Mi ha dimostrato questa cosa» Juve Como 0-2, blackout dei bianconeri allo Stadium: crollo bianconero e arriva il Galatasaray. L’analisi di Andrea Bargione – VIDEO Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare Bayern Monaco, tegola Davies: infortunio per il canadese! Ecco quanto starà fuori, i dettagli Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com Leggi anche: Lecce Torino LIVE: il match è iniziato! Torino Milan LIVE 0-0: il match è iniziato!Al via allo Stadio Olimpico Grande Torino il match tra Torino e Milan, valido per la 14ª giornata di Serie A. TORINO - GENOA 2-1| LIVE DALLO STADIO!!SVEGLIA!! MERITIAMO DI PIÙ!!!! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Genoa Torino in tv e streaming: dove vedere la partita; Verso Genoa-Torino: dove vedere la gara in TV e streaming; Genoa-Torino: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Genoa-Torino: probabili formazioni e statistiche. Genoa-Torino: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realePartita delicata per i Granata non solo per il risulatto: squadra ed allenatore sotto esame dopo le ultime deludenti uscite ... tuttosport.com LIVE Genoa-Torino 0-0 Serie A 2025/2026: Inizia la partita TorinoSerie A 2025/2026, 26a giornata. Le ultime notizie sulla partita Genoa-Torino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it SERIE A: in campo alle 12,30 Genoa-Torino DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook Le scelte ufficiali del lunch match tra Genoa e Torino #Fantacalcio x.com