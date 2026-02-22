Genoa Torino LIVE 0-0 | il Grifone parte forte!

Il match tra Genoa e Torino termina senza reti, dopo un primo tempo combattuto. La causa è stata la forte difesa di entrambe le squadre, che ha impedito molte occasioni da gol. Il Genoa ha iniziato con energia, creando alcune opportunità per passare in vantaggio. I tifosi assistono a una partita intensa, con molte azioni rapide e pressing alto. La partita continua con un ritmo elevato e nessuna delle due squadre ha ancora trovato la rete.

Allo stadio Ferraris è in programma Genoa–Torino, incontro cruciale per la salvezza della giornata 26 della Serie A. Il Genoa, rigenerato dalla gestione di De Rossi, affronta un Torino che, con 27 punti in classifica, difende un vantaggio minimo e punta a consolidare la posizione. L'episodio promette ritmo elevato e duelli tattici, con due club determinati a dare risposte precise in campo e una cornice di pubblico calorosa al cospetto di un Ferraris quasi pieno. La sfida si accende in una cornice di giornata importante, con entrambe le squadre orientate a un risultato utile. Il Torino prova a imporre ritmo elevato fin dall'avvio, mentre il Genoa risponde con compattezza difensiva e marchio di pressione avanti.