Genoa-Torino è stata la sfida tra due squadre con un cuore solo

Il Genoa ha battuto il Torino nel match di oggi allo stadio Ferraris, causando grande entusiasmo tra i tifosi rossoblù. La vittoria arriva dopo una partita intensa, in cui i padroni di casa hanno mostrato maggiore determinazione e precisione in attacco. I giocatori di De Rossi hanno sfruttato al meglio le occasioni create, portando a casa un risultato convincente. La squadra genovese festeggia una vittoria che rafforza la propria posizione in classifica.

L’anticipo di pranzo allo stadio Ferraris di Genova, tra i padroni di casa rossoblu e il Torino, è finito con la rotonda vittoria del gruppo di De Rossi. Fuori dal campo, le due squadre sono unite da un lungo gemellaggio, i tifosi hanno sancito come data d’inizio del legame il 30 dicembre 1973. In questa data, un gruppo di supporter genoani decise di rendere omaggio a Gigi Meroni. Lo stesso Meroni che scomparve il 15 ottobre del 1967 venendo investito a Torino da Attilio Romero, futuro presidente dei granata dal 2000 fino al fallimento nel 2005. Dopo i ringraziamenti da parte della fazione piemontese, le due tifoserie decisero d’iniziare il rapporto d’amicizia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

