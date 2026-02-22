Genoa-Torino caos arbitrale | Baroni chiede un rigore poi viene espulso Ilkhan

Durante Genoa-Torino, l'allenatore del Genoa ha chiesto un rigore nel primo tempo, poi è stato allontanato dall’arbitro. La partita, giocata allo stadio Ferraris, si è accesa a causa di decisioni contestate, tra proteste e tensioni sul campo. Dopo l’episodio, l’allenatore è stato espulso mentre il Genoa segnava due reti nel secondo tempo. La tensione tra le due panchine ha caratterizzato l’intero incontro, che si è concluso con il risultato di 3-0.

(Adnkronos) – Polemiche e proteste in Genoa-Torino. Oggi, domenica 2 febbraio, il Grifone ha battuto per 3-0 i granata allo stadio Ferraris, in una partita ricca di episodi arbitrali, con Baroni che reclamava un calcio di rigore nel primo tempo e ha poi subito l'espulsione di Ilkhan. Ma cos'è successo nella 26esima giornata di Serie A? Il primo episodio arriva al 43'. Da un calcio d'angolo per il Torino arriva prima un colpo di testa e poi il destro al volo di un giocatore granata, che trova però la deviazione decisiva, e con il braccio, di Ekuban, autore del secondo gol. Immediate le proteteste del Torino, che corrono verso l'arbitro lamentando un fallo di mano e quindi un calcio di rigore. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

