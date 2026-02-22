Genitorialità incontro e dibattito Campus della ’Cri’ per i ragazzi

Un incontro sulla genitorialità si svolge nel campus della ’Cri’, con l’obiettivo di aiutare i genitori a gestire meglio le responsabilità quotidiane. La causa principale è la crescente complessità delle sfide sociali che i giovani devono affrontare. Durante l’evento, esperti e genitori condividono esperienze e strategie pratiche. La discussione si concentra su come favorire un rapporto aperto e solido tra genitori e figli. Alla fine, si apre un dibattito tra i partecipanti.

Supportare la genitorialità consapevole e offrire ai ragazzi strumenti per affrontare le sfide del mondo moderno. Con questo ambizioso obiettivo è nato il progetto ' Gen+ Generazioni a confronto ', nuovo percorso promosso dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Albiano Magra. Ieri pomeriggio, nella sede della grande frazione aullese, il primo di una serie di incontri che andranno avanti fino a dicembre, mentre nella pausa estiva ci sarà un campus per i più giovani. Il progetto è stato presentato dalla psicologa e psicoterapeuta Ilaria Innocenti, volontaria Cri, si inserisce in un contesto sociale in continua evoluzione e mira a creare uno spazio di confronto costruttivo tra genitori e figli.