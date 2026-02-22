Gelato in crisi | Nestlé cede 18 miliardi $ e 16.000 posti a rischio

Nestlé ha deciso di vendere il settore dei gelati, a causa delle difficoltà di mercato e della forte concorrenza. La multinazionale ha messo all’asta le sue attività per 18 miliardi di dollari, mettendo a rischio circa 16.000 posti di lavoro. La cessione riguarda le principali linee di produzione europee e americane, con il coinvolgimento di diversi operatori del settore. La decisione influenzerà il panorama dell’industria del gelato nei prossimi mesi.

Nestlé cede completamente il suo business legato ai gelati, seguendo una tendenza già avviata da Unilever nel 2024. La decisione, annunciata a fine febbraio 2026, segna una potenziale svolta nel settore, con un calo dei consumi nei principali paesi europei e una crescente attenzione verso alternative artigianali o pseudo-artigianali. L’azienda svizzera intende concentrarsi su caffè, pet food e alimenti salutistici, mentre il futuro di marchi iconici come Maxibon e Häagen-Dazs è ora nelle mani di PAI Partners. La cessione, che coinvolge la joint venture Froneri valutata intorno a 18 miliardi di dollari, arriva dopo un periodo di cambiamenti interni per Nestlé, caratterizzato da avvicendamenti alla guida e da una necessità di riposizionamento strategico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

