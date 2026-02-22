Garda scossa da 1.5 | tremore tra Salò e San Felice paura tra i

Una piccola scossa di terremoto si è verificata tra Salò e San Felice del Benaco, con una magnitudo di 1,5. La causa è attribuibile a movimenti sismici nella regione. Le persone hanno avvertito una lieve vibrazione, ma non si segnalano danni o feriti. La terra ha tremato brevemente, creando preoccupazione tra i residenti. Le autorità monitorano la situazione in attesa di ulteriori sviluppi.

Garda in Movimento: Una Lieve Scossa Sismica tra Salò e San Felice del Benaco. Una lieve scossa di terremoto, di magnitudo 1.5, ha interrotto la quiete serale del lago di Garda sabato 21 febbraio 2026, con l'epicentro localizzato tra Salò e San Felice del Benaco, in particolare nei pressi del borgo di Cisano, in provincia di Brescia. L'evento, registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) alle ore 19:49, ha generato curiosità tra i residenti, pur non causando danni a persone o cose. La scossa, avvertita principalmente ai piani alti degli edifici, rappresenta un promemoria della complessa e dinamica natura geologica del territorio gardesano.