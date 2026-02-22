Garbagnate Vivere in Salute | serata per parlare di artrite e artrosi

Garbagnate ha organizzato una serata dedicata alla prevenzione di artrite e artrosi, motivata dalla crescente diffusione di questi disturbi tra gli adulti. L’evento si svolge giovedì 26 febbraio alle 20 e coinvolge medici e specialisti pronti a fornire consigli pratici e risposte alle domande dei partecipanti. La serata si propone di aumentare la consapevolezza sulla gestione dei dolori articolari e di promuovere uno stile di vita più attivo. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

© Ilnotiziario.net - Garbagnate, “Vivere in Salute”: serata per parlare di artrite e artrosi

Chiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di. Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c’è un’alternativa. C’è tempo fino al 19 marzo per candidarsi al 16° concorso pubblico per il reclutamento. Sul podio pizzoccheri, risotto giallo e cotoletta: ecco i piatti preferiti durante le Olimpiadi . Invita il tassista a salire in casa perché non ha contanti per pagare la corsa,. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net Vivere meglio: "Spiritualità e salute"Proseguono gli incontri del ciclo Panfilo (Fondazione Msd): “Per parlare ai giovani di salute servono linguaggi nuovi”La Fondazione Msd ha lanciato il progetto CAREmotions due anni fa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. È in arrivo un nuovo week-end tutto da vivere all'Oasi Fametta. Previsto un lancio diretto nell'area dedicata alla Trota Lago di altre . di Trote di taglia diverse. Ci trovi a Garbagnate Milanese (MI) in Via F - facebook.com facebook