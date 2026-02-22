Galaxy s26 ultra durata batteria e ricarica restano invariate nel promo trapelato galleria

Un video promozionale ha mostrato che la durata della batteria e la ricarica del Galaxy S26 Ultra restano invariate rispetto ai modelli precedenti. La fuga di materiali rivela anche nuovi dettagli sui tre smartphone e sugli auricolari Buds 4, in vista dell’evento Samsung Unpacked. La presentazione ufficiale si avvicina e i fan attendono di scoprire tutte le novità del dispositivo. La galleria trapelata conferma alcune caratteristiche chiave prima del lancio.

in vista dell'evento Samsung Unpacked, una fuga di materiali promozionali conferma dettagli chiave sui nuovi Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra, insieme agli auricolari della linea Buds 4. gli elementi mostrano una forte attenzione all' intelligenza artificiale integrata, a una funzione Photo Assist incentrata su ritocchi prompt-based e a una ricarica più rapida rispetto al passato. galaxy s26: panorama dai materiali promozionali. le immagini ufficiali diffuse dai materiali promozionali evidenziano una strategia di branding incentrata su galaxy ai, una presentazione chiara delle tre varianti e un accenno a una presentazione della privacy come parte dell'offerta fotografica.