Samsung introduce “Hey Plex” come nuova parola di attivazione per il suo assistente vocale, integrandola nei Galaxy S26. Questa scelta deriva dal desiderio di offrire un comando più naturale e distintivo rispetto a “Hey Google” e “Bixby”. Gli utenti potranno attivare facilmente il sistema con questa frase, che sarà disponibile fin dal lancio del nuovo modello. La novità punta a migliorare l’interazione tra telefono e assistente vocale.

un'introduzione sintetica e mirata presenta le novità: l'arrivo di una nuova parola di attivazione per Perplexity all'interno del Galaxy AI, con l'implementazione di "Hey Plex" sui dispositivi della serie Galaxy S26. si delinea un ecosistema multi?agente aperto che dialoga con google e bixby, puntando a un' integrazione di sistema capace di semplificare l'uso quotidiano e i flussi tra app e servizi. hey plex e l'integrazione multi-agente nel galaxy ai. la casa produttrice ha confermato che la prossima serie galaxy s26 supporterà una nuova parola di attivazione per Perplexity, "Hey Plex". si tratta di un' integrazione di livello di sistema che permette a Perplexity di essere attivata direttamente dall'interfaccia, con l'obiettivo di offrire un'esperienza IA più fluida e contestuale.

