Gaia Tortora | Non perdono i giudici di mio padre C’era del dolo non fu un errore

Gaia Tortora sostiene che i giudici di suo padre non hanno perdonato e che nel processo c’è stato del dolo, non un semplice errore. La giornalista ha commentato di aver riscoperto lo spirito di Fabrizio Tortora nella serie “Portobello” e ha elogiato l’attore Fabrizio Gifuni, che ha studiato per interpretarlo. La discussione si concentra sui dettagli dell’episodio giudiziario e sull’impatto che ha avuto sulla famiglia. La vicenda continua a far parlare di sé.

Gaia Tortora, chi era tuo padre? «Un uomo per bene. Che amava leggere e fare il suo lavoro. Un giornalista prima e un conduttore televisivo poi». «Era una persona normale. Nonostante fossimo consapevoli della sua popolarità, siamo cresciuti in un clima in cui vigevano le regole delle persone normali. Non abbiamo mai respirato l’aria della popolarità o del vippismo, come si dice oggi. Anche in seguito questo ci ha aiutato a mantenere la barra a dritta». L’hai riconosciuto nell’interpretazione di Fabrizio Gifuni nella serie tv di Hbo Max Portobello diretta da Marco Bellocchio? «Ho ritrovato lo spirito di mio padre. 🔗 Leggi su Laverita.info

Portobello, Gaia Tortora ha visto la serie sul padre Enzo: “Non facile, grazie a Dio non c'erano social”Gaia Tortora ha assistito alla serie Portobello, trasmessa su HBO Max, che ricostruisce il caso giudiziario di suo padre Enzo.

Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi”Corrado Augias ha ammesso di aver avuto dei dubbi sul caso Tortora, un fatto che ha riacceso il ricordo di un errore giudiziario che ha segnato la vita di molti.

Caso Tortora, Augias: Mi vergogno a dirlo anche io fui sfiorato dal pensiero. E Gaia Tortora: Non deve vergognarsiNel corso di La Torre di Babele su La7, Corrado Augias dialoga con la giornalista Gaia Tortora sul caso che travolse suo padre, Enzo Tortora, vittima di uno dei più clamorosi errori giudiziari della ... la7.it

Gaia Tortora: Voto sì al referendum, ma non voglio essere strumentalizzata dalla destraGaia Tortora è ospite dell’Arena Repubblica Robinson in dialogo con Francesco Bei. E prendendo posizione sul referendum - io voto sì - striglia il centrosinistra: Mi sarebbe piaciuto molto se a ... repubblica.it

Caso Tortora, Augias: "Mi vergogno a dirlo, anche io fui sfiorato dal pensiero". E Gaia Tortora: "Non deve vergognarsi" #latorredibabele x.com

Gaia Tortora: “Vidi mio padre in manette e non parlai più” - facebook.com facebook