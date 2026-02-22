Furto di carte Pokémon e One Piece per 20mila euro | due denunciati grazie a un annuncio online

Due uomini sono stati denunciati dopo aver rubato carte da collezione Pokémon e One Piece valutate oltre 20mila euro, grazie a un annuncio online. La polizia ha scoperto il loro coinvolgimento analizzando le tracce digitali lasciate durante la compravendita. Le carte sono state recuperate e restituite ai legittimi proprietari. La vicenda ha portato all’identificazione degli autori del furto, che avevano tentato di rivendere i pezzi preziosi su piattaforme di scambio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il furto delle carte da collezione. Due persone sono state denunciate dai carabinieri per il furto e la ricettazione di carte Pokémon e One Piece del valore complessivo di oltre 20mila euro. Il furto risale al 2 novembre 2025, quando il proprietario, tornando dal Lucca Comics, si è visto sottrarre le carte dal suo zaino. La vicenda è stata subito segnalata ai militari dell’Arma di Alpignano, in provincia di Torino. La scoperta online. Poche settimane dopo il furto, il proprietario ha notato annunci di vendita online che sembravano proporre le sue carte rubate. Grazie all’analisi degli account e al numero seriale delle card, è stato possibile identificare il primo venditore e risalire a un secondo soggetto coinvolto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

