Fuori dal Coro | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera domenica 22 febbraio 2026

Mario Giordano conduce questa sera Fuori dal Coro, manifestando il suo interesse per le questioni attuali che coinvolgono il pubblico. La puntata si concentra su temi di attualità e ospita diversi esperti e cittadini pronti a condividere le proprie opinioni. La trasmissione mira a offrire un’analisi diretta di problemi sociali e politici, tra interventi e confronti serrati. La puntata si conclude con un dibattito acceso tra ospiti e pubblico in studio.

© Tpi.it - Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 22 febbraio 2026

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 22 febbraio 2026. Questa sera, domenica 22 febbraio 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 22 febbraio 2026. Le anticipazioni e gli ospiti di stasera. 🔗 Leggi su Tpi.it Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 1 febbraio 2026Questa sera, su Rete 4, torna Fuori dal Coro con Mario Giordano. Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 8 febbraio 2026Questa sera su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Stasera in Tv (15 febbraio): le Iene tornano a far notizia con Garlasco e Gerry Scotti raddoppia; Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 15 febbraio 2026 - TPI; Fuori dal Coro | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera domenica 15 febbraio 2026; Fuori dal Coro nuova pagina sulle spose bambine in Italia. Nel mirino la discussa telecronaca della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi da parte del direttore: Incarico che si era auto-assegnatoFuori dal Coro: Giordano propone un'inchiesta sulle spose bambine in Italia. Spazio all'allarme sicurezza e a un reportage sui centri sociali ... davidemaggio.it Ivano Michetti dei Cugini di Campagna torna a Fuori dal CoroFuori dal Coro: Mario Giordano torna in prima serata su Rete4 con un nuovo capitolo dei ladri di case. Ospite Ivano Michetti. Le anticipazioni ... davidemaggio.it Storie che fanno discutere e un racconto che non cerca scorciatoie. Appuntamento con Mario Giordano e “Fuori dal coro”, oggi in prima serata su #Rete4 - facebook.com facebook Esco fuori dal coro. La decisione di #lindsayVonn di gareggiare lo stesso nonostante legamenti rotti di una gamba e l’altra in condizioni precarie a me pare folle e incosciente e non coraggiosa. Ero certo sarebbe caduta. Lo Sci impone rispetto per la pista e pe x.com