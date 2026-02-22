Fuga rocambolesca e 6 feriti | pirata stradale arrestato a Pogliano

Un uomo ha provocato una fuga rocambolesca a Pogliano Milanese, investendo sei persone e ferendole gravemente. La sua corsa spericolata si è conclusa quando è stato fermato dalla polizia, che ha intercettato il veicolo in fuga. Il pirata ha abbandonato l’auto e si è dato alla fuga a piedi, ma è stato catturato poco dopo. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e sulle condizioni dei feriti.

Fuga a Pogliano Milanese: Pirata stradale arrestato dopo incidente con sei feriti e una fuga rocambolesca. Un uomo di 50 anni, con precedenti penali e la patente revocata, è stato individuato e denunciato dalla Polizia Locale dopo un incidente stradale avvenuto sabato sera a Pogliano Milanese, in provincia di Milano. L’episodio ha coinvolto tre veicoli e ha causato il ferimento di sei persone, che hanno ricevuto soccorso da due ambulanze e un’automedica. L’uomo, residente a Rho, si è allontanato dalla scena del crimine a piedi, innescando un’immediata operazione di ricerca che si è conclusa con il suo arresto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Provoca un incidente stradale e poi scappa a piedi: pirata rintracciato a Pogliano MilaneseUn giovane ha provocato un incidente uscendo contromano da via Cesare Battisti e ha poi fuggito a piedi.

Provoca un incidente con feriti e si dà alla fuga, pirata della strada catturato dai carabinieriUn clandestino è stato arrestato dai carabinieri dopo aver causato un incidente con feriti e essersi dato alla fuga.

