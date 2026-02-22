Frosinone revocati i domiciliari a 52enne | deve scontare oltre 6 anni per droga

A Frosinone, un uomo di 52 anni ha lasciato gli arresti domiciliari perché deve scontare più di sei anni di reclusione per traffico di droga. La decisione arriva dopo una verifica dei carabinieri, che hanno eseguito l’ordine di sospensione della misura. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasferito in carcere per completare la pena. La vicenda si inserisce nel quadro delle attività di controllo contro il traffico illecito.

Provvedimento della Procura Generale di Roma: l’uomo, già ai domiciliari per spaccio, trasferito nel carcere di Frosinone L’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di condanna definitiva, deve ora espiare la pena residua di 6 anni, 3 mesi e 14 giorni di reclusione. Al termine delle formalità di rito, il 52enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

