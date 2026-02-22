Frosinone revocati i domiciliari a 52enne | deve scontare oltre 6 anni per droga

A Frosinone, un uomo di 52 anni ha perso i domiciliari perché deve scontare oltre sei anni di carcere per reati legati alla droga. I carabinieri lo hanno arrestato ieri mattina e lo hanno trasferito in carcere. La decisione deriva da un provvedimento emesso dalla Procura Generale, che ha revocato i domiciliari. L’uomo era già noto alle forze dell'ordine e aveva già affrontato altri procedimenti penali. Ora si trova in attesa di essere portato in carcere.

Provvedimento della Procura Generale di Roma: l'uomo, già ai domiciliari per spaccio, trasferito nel carcere di Frosinone L'uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di condanna definitiva, deve ora espiare la pena residua di 6 anni, 3 mesi e 14 giorni di reclusione. Al termine delle formalità di rito, il 52enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.