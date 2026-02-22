Frosinone e Cassino, controlli Polfer, perché due uomini sono stati denunciati per aver violato il foglio di via. Gli agenti hanno identificato un cittadino straniero di 25 anni e un uomo italiano di circa 60 anni, trovati nei pressi delle stazioni ferroviarie senza documenti in regola. Durante i controlli, sono emerse irregolarità nelle rispettive situazioni di soggiorno. Le operazioni proseguono per garantire la sicurezza nelle zone ferroviarie.

Entrambi sono risultati inadempienti al foglio di via obbligatorio, misura di prevenzione personale di natura amministrativa emessa dal Questore. Il provvedimento impone a soggetti ritenuti socialmente pericolosi di lasciare un determinato comune e di non farvi ritorno per un periodo stabilito. I due uomini, sorpresi durante le attività di controllo nelle aree ferroviarie, sono stati quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria per la violazione della misura. FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Finanza e Asl nei saloni di bellezza dello Scalo, due attività chiuse. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Controlli della Polizia a Frosinone: due denunciati e una segnalazione per drogaNell’ambito dei controlli di routine, la Polizia di Frosinone ha identificato due persone denunciate per violazioni di provvedimenti amministrativi e una segnalazione riguardante sostanze stupefacenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Frosinone e Cassino, controlli Polfer: due denunciati per violazione del foglio di via; Frosinone/Cassino: controlli della Polizia di Stato negli scali ferroviari.; Controlli straordinari tra Cassino e Frosinone: sanzioni, arresti e denunce nella notte della sicurezza; Cassino, Controlli al centro e sulle arterie principali: identificate 100 persone.

Cassino – Controlli straordinari dei Carabinieri, ispezioni e verifiche igienico-sanitarie nel cuore della movidaNel serata di ieri 20 febbraio, e fino a tarda notte, il territorio del Comune di Cassino è stato interessato da un articolato servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Comando ... ilpuntoamezzogiorno.it

Controlli al centro e sulle arterie principali: identificate 100 personeLa Polizia di Stato nella mattinata di ieri ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Cassino, disposto dal Questore di Frosinone. Sono scesi in strada gli opera ... ciociariaoggi.it

I paradossi e l’incrocio di destini politici di Frosinone e Cassino - facebook.com facebook