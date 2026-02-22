Frenano Colli e Mariner Monticelli sconfitto

Fari puntati oggi sul campionato di Eccellenza e Promozione, dove Monticelli si ferma dopo la sconfitta e la squadra di Colli e Mariner. La gara ha mostrato come le azioni offensive abbiano deciso il risultato, con l’Aurora Treia che può consolidare la posizione in classifica. La sfida tra Castel di Lama e Aurora Treia rappresenta un momento cruciale per le ambizioni di promozione, con entrambe le squadre determinata a fare risultato.

Fari puntati oggi interamente sul campionato di Eccellenza e sull'ultima gara rimasta da calendario in Promozione con l' Aurora Treia che ospita il Castel di Lama con la seria possibilità di allungare definitivamente in classifica e verso il traguardo chiamato Eccellenza. Nel massimo torneo regionale sfida a distanza tra Fermana (a Fermignano) e Montecchio (a Jesi), distanti un solo punto in classifica. Ecco il quadro delle gare. Eccellenza: Civitanovese-Chiesanuova, Fabriano Cerreto-Tolentino, Fermignanese-Fermana, Jesina-Montecchio Gallo, Urbino-Urbania, Montegranaro-Sangiustese, Osimana-Montefano, Trodica-Matelica Promozione B: Borgo Mogliano-Monticelli 2-0, Casette Verdini-Elpidiense Cascinare 0-0, Corridonia-Atletico Azzurra Colli 1-1, Grottammare-Azzurra Mariner 1-1, Porto Sant'Elpidio-Camerino 2-2, Palmense-Monturano 2-2, Settempeda-Vigor Montecosaro 1-1, Aurora Treia-Castel di Lama (oggi) Prima Categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Mariner e Azzurra Colli corsare, Monticelli koIl weekend sportivo ha visto diverse partite nelle categorie regionali, con l'Atletico Azzurra Colli che ha conquistato una vittoria esterna per 2-0 contro Monturano, portandosi in prima posizione. Mariner e Azzurra Colli non sbagliano un colpoLa corsa in testa al campionato di Promozione si fa sempre più serrata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Frenano Colli e Mariner. Monticelli sconfitto.