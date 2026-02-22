Francesco Baracchi Cavalli e Nastri | Tutto è iniziato quando mia madre ha vinto una Rolls-Royce

Francesco Baracchi ha deciso di aprire Cavalli e Nastri dopo che sua madre ha vinto una Rolls-Royce. La vittoria ha ispirato la creazione di un negozio di abbigliamento vintage che oggi è un punto di riferimento a Milano. L’architetta ha trasformato la passione per i capi d’epoca in una vera attività commerciale. La scelta di puntare sul riuso ha portato il negozio a diventare uno dei più frequentati in città. La storia continua a sorprendere molti appassionati.

L'attuale proprietario dello storico negozio vintage di Milano racconta gli esordi grazie a un colpo di fortuna (e chi sono i 'vip' che lo frequentano abitualmente) Il vintage che diventa moda, un'architetta che cambia vita: la storia di Cavalli e Nastri, uno dei negozi di abbigliamento 'second hand' più conosciuti a Milano, sembra tratta da un libro. A raccontarla è Francesco Baracchi, figlio di Claudia Jesi, la fondatrice del marchio. "Tutto nasce da un evento straordinario - racconta Baracchi. - Erano gli anni '70 e mia madre, che all'epoca era un'architetta laureata al Politecnico, visse una sorta di crisi mistica. Cavalli e Nastri, il precursore del vintage a Milano: Da noi Maneskin, Jovanotti e Bertè. Francesco Baracchi è il titolare di una delle realtà più note della moda milanese, il negozio Cavalli e nastri aperto decenni fa da sua mamma