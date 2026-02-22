Frana sulla Provinciale Frazioni isolate a lungo | Serve programmazione

Una frana sulla Provinciale 10 di Arni ha causato l’isolamento di Retignano, Levigliani, Terrinca e Arni, lasciandole senza collegamenti stradali per diverse ore. La massa di terra e detriti si è staccata alle 3 di notte, bloccando il passaggio tra La Risvolta e Retignano. I residenti attendono interventi di messa in sicurezza e chiedono una pianificazione più efficace per prevenire disagi simili in futuro. La speranza è che le autorità intervengano rapidamente.

Isolate a lungo le frazioni di Retignano, Levigliani, Terrinca e Arni per una frana che alle 3 di notte si è verificata sulla Provinciale 10 di Arni, nel tratto compreso tra La Risvolta e Retignano. L’evento ha comportato l’interruzione totale della viabilità per molte ore, fino alle 14 di ieri. Sul posto sono intervenuti fin dall’alba il geometra della Provincia, due ditte incaricate dall’ente provinciale, il sindaco Maurizio Verona, il vicesindaco Alessandro Pelagatti e i vigili del fuoco. L’interruzione della viabilità non ha interessato soltanto i residenti, ma anche il consistente flusso di turisti diretti verso la rete sentieristica che si sviluppa da Levigliani, Terrinca, Passo Croce, Tre Fiumi e Arni, con inevitabili ripercussioni sulle strutture e attività economiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Danni del maltempo: frana sulla strada per raggiungere le frazioniQuesta mattina una frana ha bloccato la strada che porta alle frazioni di Caserta.

Prignano sulla Secchia, frana il versante sulla strada Provinciale 19Nella mattinata di domenica 8 febbraio, una frana ha interessato la provinciale 19 a Prignano sulla Secchia.

