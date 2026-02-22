Fossombrone due giovani svaligiano un?abitazione | la telecamera li filma a viso scoperto

Due giovani sono stati sorpresi mentre svaligiavano un appartamento a Fossombrone, scatenando l’intervento di una telecamera di sorveglianza. La rapina si è verificata nella zona Peep, dove i malviventi sono entrati forzando una porta. Le immagini mostrano i ladri a volto scoperto mentre rovistano tra mobili e oggetti di valore. La scoperta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che stanno analizzando le registrazioni per identificarli.

FOSSOMBRONE Stavolta il furto non è stato commesso dai soliti ignoti come si usa dire. I due ladri che si sono introdotti in un'abitazione nella zona Peep di Fossombrone sono stati filmati da una telecamera in funzione all'interno dell'appartamento. Non hanno rubato granché. Un paio di scarpe e un orologio farlocco. Quello di marca e di valore lo hanno lasciato lì. Bottino modesto Ladri alle prime armi si direbbe. Più che sfortunati, ovviamente dal loro punto di vista. Il filmato mostra come i due, a viso scoperto e con tutta la tranquillità possibile, si mettano a cercare, quasi sicuramente solo denaro, evitando di mettere tutto a soqquadro come da copione abituale di chi irrompe con la frenesia di fare presto e fuggire con un bottino il più sostanzioso possibile.