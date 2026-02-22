Forza Italia scende in campo | Chieti dice Sì al referendum

Forza Italia ha organizzato una manifestazione a Chieti per sostenere il referendum, mostrando il suo sostegno pubblico. La decisione deriva dalla volontà di coinvolgere direttamente i cittadini e di promuovere il voto. Durante l’evento, i partecipanti hanno condiviso messaggi chiari e hanno distribuito volantini informativi. La piazza si è riempita di persone che vogliono conoscere meglio le proposte in discussione. La mobilitazione continua a raccogliere attenzione tra gli osservatori politici.

Forza Italia in Piazza a Chieti: Un Impegno Diretto per il Referendum e le Reazioni del Mondo Politico. Un fine settimana dedicato all'impegno civico e alla promozione del voto consapevole quello appena trascorso a Chieti, con Forza Italia protagonista di un'iniziativa mirata a sensibilizzare i cittadini in vista della consultazione referendaria. Sabato 21 febbraio 2026, i rappresentanti del partito si sono schierati apertamente a favore del "Sì", allestendo un gazebo in prossimità di piazza Gian Battista Vico, cuore pulsante della città teatina. L'evento, caratterizzato da un clima sereno e da una partecipazione attiva, ha coinvolti esponenti di spicco a livello provinciale e cittadino, testimoniando un forte desiderio di mobilitazione e di confronto diretto con l'elettorato.

Referendum, gazebo di Forza Italia a Chieti: dirigenti e amministratori in piazza per il SìA Chieti, nei pressi di piazza Gian Battista Vico, è apparso un gazebo di Forza Italia dedicato al referendum, con dirigenti e amministratori che si sono incontrati per sostenere la campagna.

Referendum, i Giovani di Forza Italia scendono in campo per il SìI Giovani di Forza Italia hanno scelto il giorno di San Valentino per sostenere il Sì al Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, spiegando le ragioni della loro posizione in una manifestazione davanti al Parlamento, con cartelli e discorsi che sottolineano il loro impegno per la riforma.

