Fortunati e Tamburini firmano l’impresa | l’Arezzo passa a Frosinone e chiude febbraio con tre punti

Fortunati e Tamburini hanno segnato i gol decisivi che hanno portato l’Arezzo a vincere contro il Frosinone, impedendo ai padroni di casa di ottenere punti. La partita si è conclusa con un risultato di 2-1, regalando all’Arezzo tre punti importanti. La squadra toscana ha dominato il secondo tempo e ha sfruttato le occasioni create. Questa vittoria ha chiuso un febbraio positivo per i biancorossi, che puntano a proseguire così.

© Lortica.it - Fortunati e Tamburini firmano l’impresa: l’Arezzo passa a Frosinone e chiude febbraio con tre punti

Si chiude con una vittoria pesante il mese di febbraio per l’ACF Arezzo, che espugna lo Stadio “Benito Stirpe” superando il Frosinone Calcio per 2-1 nella 18ª giornata di campionato. A decidere la sfida sono le reti di Fortunati e Tamburini nel primo tempo, prima del rigore nel finale che accorcia le distanze. Primo tempo: Arezzo cinico e concreto L’avvio è di marca amaranto. Dopo appena quattro minuti, Vlassopoulou pennella un corner perfetto per Fortunati: Nardi respinge, il pallone colpisce la traversa e torna in campo. È il primo segnale della determinazione ospite. Il vantaggio arriva al 14?. 🔗 Leggi su Lortica.it Acf Arezzo. Reti di Lazzari e Tamburini, il 2025 finisce con un pareggioL'Acf Arezzo conclude il 2025 con un pareggio nella trasferta contro il Trastevere. Tre gol 3 punti, l’Acf Arezzo inizia il girone di ritorno con una vittoria convincente per 3-1L’ACF Arezzo inaugura il girone di ritorno con una vittoria convincente, battendo il Vicenza per 3-1.