formazioni ufficiali di atalanta napoli le scelte di conte e palladino

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli mostrano le scelte di Palladino e Conte, che devono fare i conti con numerose assenze. Alle 15 alla New Balance Arena, le due squadre scendono in campo con diverse novità nelle rose. Palladino punta su giovani emergenti, mentre Conte opta per alcune conferme importanti nonostante le assenze. La partita si preannuncia equilibrata e ricca di tensione, con entrambe le squadre determinate a ottenere i tre punti.

Atalanta- Napoli si affrontano alle 15 alla New Balance Arena. Conte deve ancora una volta far fronte a tantissime defezioni Formazioni Atalanta-Napoli. ATALANTA NAPOLI Le probabili formazioni ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte..

Probabili formazioni Napoli Atalanta: le scelte di Antonio Conte e Raffaele Palladino

Formazioni ufficiali Atalanta-Napoli: le scelte di Palladino e ConteSerie A - Formazioni ufficiali Atalanta-Napoli con le scelte di Raffaele Palladino e Antonio Conte, match valido per la 26ª giornata Serie A. Formazioni Atalanta-Napoli, ci sono sorprese.

