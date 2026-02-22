Formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli le scelte di Conte e Palladino

Da ilnapolista.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli mostrano le scelte di Palladino e Conte, che devono fare i conti con numerose assenze. Alle 15 alla New Balance Arena, le due squadre scendono in campo con diverse novità nelle rose. Palladino punta su giovani emergenti, mentre Conte opta per alcune conferme importanti nonostante le assenze. La partita si preannuncia equilibrata e ricca di tensione, con entrambe le squadre determinate a ottenere i tre punti.

formazioni ufficiali di atalanta napoli le scelte di conte e palladino
© Ilnapolista.it - Formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli, le scelte di Conte e Palladino

Atalanta- Napoli si affrontano alle 15 alla New Balance Arena. Conte deve ancora una volta far fronte a tantissime defezioni  Formazioni Atalanta-Napoli. ATALANTA NAPOLI Le probabili formazioni ATALANTA  (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.. NAPOLI  (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Formazioni ufficiali Atalanta Inter, le scelte di Palladino e ChivuEcco le formazioni ufficiali di Atalanta e Inter, con le scelte di Raffaele Palladino e Cristian Chivu per la partita che sta per iniziare.

Formazioni ufficiali Bologna Atalanta: le scelte di Italiano e PalladinoEcco le formazioni ufficiali di Bologna-Atalanta, scelte da Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino per il 19° turno di Serie A 202526.

Probabili formazioni Napoli Atalanta: le scelte di Antonio Conte e Raffaele Palladino

Video Probabili formazioni Napoli Atalanta: le scelte di Antonio Conte e Raffaele Palladino

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le formazioni di Borussia Dortmund-Atalanta | UCL andata Playoff; Borussia Dortmund-Atalanta, le formazioni ufficiali: Pasalic e Zalewski in attacco con Scamacca. Si comincia alle 21.15; B. Dortmund–Atalanta, le formazioni ufficiali; Dortmund-Atalanta, ufficiali: Scamacca dal 1', nel Borussia debutta Luca Reggiani.

formazioni ufficiali di atalantaFormazioni ufficiali Atalanta-Napoli: le scelte di Palladino e ConteSerie A - Formazioni ufficiali Atalanta-Napoli con le scelte di Raffaele Palladino e Antonio Conte, match valido per la 26ª giornata Serie A. Formazioni Atalanta-Napoli, ci sono sorprese. Formazioni u ... msn.com

Atalanta – Cremonese: ecco le formazioni ufficiali!Atalanta - Cremonese: ecco le formazioni ufficiali del match di oggi pomeriggio, valido per la ventiquattresima giornata di Serie A! generationsport.it