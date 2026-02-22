Forlì si illumina | 6 luoghi iconici proiettati verso il 2028!

Forlì organizza una vasta campagna di comunicazione per promuovere la sua candidatura a Capitale della Cultura 2028. La città vuole valorizzare i suoi luoghi storici e coinvolgere i cittadini in questa grande iniziativa. Sono stati scelti sei luoghi simbolici, che saranno illuminati con proiezioni e luci speciali. La strategia mira a rafforzare l’identità locale e ad attirare l’attenzione su questa sfida importante. La campagna continuerà nei prossimi mesi, coinvolgendo anche le scuole e le associazioni.

Forlì punta sull'immagine: campagna totale per la Capitale della Cultura 2028. Forlì ha ufficialmente avviato una campagna di comunicazione su vasta scala per sostenere la sua candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, un'iniziativa che mira a coinvolgere l'intera comunità e a rafforzare l'identità della città attraverso una strategia di visibilità capillare e diversificata. La campagna, presentata domenica 22 febbraio 2026, combina interventi visivi diffusi sul territorio con l'utilizzo di strumenti digitali innovativi, con l'obiettivo di rendere immediatamente riconoscibile il progetto di candidatura e di creare un senso di appartenenza tra i cittadini.