L’Osservatorio sull’industria delle costruzioni segnala che la Puglia fatica a utilizzare i fondi europei del ciclo 2021-2027. La regione ha accumulato ritardi nel completamento di alcuni progetti di edilizia pubblica e infrastrutture. Questa situazione rallenta l’avanzamento di opere già avviate e mette a rischio le opportunità di finanziamento future. La mancanza di step concreti si riflette nelle statistiche ufficiali, che evidenziano un rallentamento nelle procedure.

La Puglia arranca nell’attuazione dei programmi europei 2021–2027. A certificare il ritardo è l’Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni pubblicato da Ance, che fotografa una situazione di avanzamento inferiore alla media nazionale, con il rischio concreto di perdere risorse decisive per infrastrutture, rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile. Secondo i dati della Ragioneria Generale dello Stato elaborati da Ance, al 31 ottobre 2025 in Puglia risultano impegnati circa 1,1 miliardi di euro sui 5,6 miliardi complessivamente stanziati nell’ambito dei programmi finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo Sociale Europeo Plus. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Leggi anche: Caro materiali, l'allarme di Ance Puglia: "In Puglia a rischio 895 cantieri per opere pubbliche"

Sanità trentina in affanno: Nursing Up lancia l’allarme sulla carenza di infermieriLa sanità pubblica in provincia di Trento affronta una crescente difficoltà a causa della carenza di infermieri e professionisti sanitari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: ?Fondi europei in affanno, Ance lancia l’allarme: La Puglia è in ritardo; Auto europee in crisi: l’Ue allenta il bando 2035 e cerca di salvare la competitività. Report Ispi; Lecce, faro sulla riforma della giustizia anche al Tar: Toni inaccettabili; Germania in affanno e potere delle rotte: le scelte di Merz e la lezione geopolitica delle compagnie aeree.

Fondi europei in affanno, Ance lancia l’allarme: «La Puglia è in ritardo»La Puglia arranca nell’attuazione dei programmi europei 2021–2027. A certificare il ritardo è l’Osservatorio congiunturale sull’industria delle ... quotidianodipuglia.it

Un’iniziativa da 200.000 euro finanziata con fondi europei coinvolgerà 350 persone in quattro Comuni delle Marche, con servizi gratuiti rivolti a minori e fasce fragili - facebook.com facebook

Sviluppo economico, audizione su fondi europei, Zls e Consorzio industriale Il punto con l’assessora Angelilli in commissione Leggi la notizia consiglio.regione.lazio.it/vw=commission… #FondiEuropei #SviluppoEconomico #ConsorzioIndustriale # x.com