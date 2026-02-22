Follonica travolge | 8-3 nel derby Castiglione KO Banini tripletta

Il Follonica ha dominato il derby della Maremma, infliggendo un netto 8-3 al Castiglione, grazie anche a una tripletta di Banini. La vittoria deriva dalla grande determinazione degli ospiti, che hanno subito preso il comando fin dai primi minuti. Il Castiglione ha tentato di reagire, ma ha incontrato una difesa solida e un attacco efficace. La partita ha mostrato un’ampia differenza di ritmo tra le due squadre, lasciando il pubblico senza parole.

Hockey A1: Il Follonica trionfa nel derby della Maremma, Grosseto pare a Novara. Il derby della Maremma in A1 di hockey ha l'Innocenti Costruzioni Follonica imporsi sulla Blue Factor Castiglione con un netto 8-3, mentre il Circolo Pattinaggio Grosseto ha strappato un pareggio per 4-4 in trasferta contro l'Azzurra Novara. La vittoria permette al Follonica di tornare a respirare in classifica dopo un periodo negativo, mentre il Castiglione continua a incassare sconfitte. La sfida tra Follonica e Castiglione, giocata al Capannino, ha regalato agli spettatori un match ricco di gol ed emozioni. I padroni di casa sono riusciti a sfruttare al meglio le occasioni create, soprattutto nel secondo tempo, dove un power play prolungato ha permesso loro di segnare tre gol in rapida successione e di chiudere la partita.