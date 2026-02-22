Fisco come entra nel Pos | siamo senza più segreti

Il collegamento tra il Pos e i registratori telematici ha reso più trasparente il modo in cui si registrano le transazioni fiscali. Questa novità, introdotta nel 2026, permette di verificare facilmente i pagamenti elettronici. Con questa connessione, i commercianti devono adattarsi a nuove procedure per rispettare le norme. L’obiettivo è semplificare il controllo fiscale e ridurre l’evasione. I negozianti devono aggiornare i propri dispositivi per evitare problemi con le autorità.

Attraverso l'utilizzo del Pos sarà sempre più facile ottenere informazioni: il collegamento tra Pos e registratori telematici, infatti, rappresenta una delle novità fiscali più rilevanti del 2026. Si tratta di una novità che elimina adempimenti superflui, ma allo stesso tempo rende i pagamenti elettronici subito tracciabili e confrontabili dall’amministrazione finanziaria. Lo spiega la guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, specificando che non serve alcun collegamento fisico e che tutto avviene tramite comunicazioni telematiche. L'obbligo di collegare i Pos ai registratori telematici riguarda gli esercenti che certificano i corrispettivi e incassano con strumenti elettronici, inclusi Pos tradizionali, SoftPos su smartphone e piattaforme online. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

