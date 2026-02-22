Firenze | rissa nel match fra under 13 prima della partita applaudita Un rigore scatena parapiglia con spinte urla ceffoni

Durante un incontro tra under 13 a Firenze, una disputa per un rigore ha scatenato una rissa tra i giovani calciatori. Le spinte e le urla hanno coinvolto diversi bambini e alcuni genitori presenti sugli spalti. La partita, promossa come esempio di sportività, si è conclusa con toni accesi e confronti verbali. La scena ha sorpreso gli spettatori, che avevano applaudito l’evento come momento di crescita e rispetto.

FIRENZE – Ironia della sorte: la partita applaudita, varata in grande spolvero da autorità e dirigenti sportivi come esempio di bon ton e fair play, è finita in rissa. Una rissa sugli spalti, con spinte, ceffoni ed anche urla, è quello che si è registrato nel pomeriggio di oggi sul terreno di gioco della società Isolotto a Firenze a margine di una gara di Esordienti Under 13 fra i padroni di casa e Casellina. A far accendere la miccia è stato, secondo quanto raccolto, un rigore dubbio che sarebbe stato assegnato dall’arbitro, quest’ultimo un dirigente di uno dei due club, che avrebbe portato a vibranti proteste. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

A Firenze c'è la 'partita applaudita', ma nella gara precedente (di Under 13) volano spinte e ceffoni tra i genitoriDurante una partita Under 13 a Firenze, i genitori si sono scambiati spinte e insulti, causando scompiglio tra il pubblico.

"La Partita Applaudita", adesione dal consiglio comunale di FirenzeIl Consiglio comunale di Firenze ha dato il via libera unanime alla proposta di adesione al progetto 'La Partita Applaudita'.

A Firenze c'è la 'partita applaudita', ma nella gara precedente (di Under 13) volano spinte e ceffoni tra i genitoriPrima dell'evento pensato per promuovere il fair play in campo e fuori succede l'esatto contrario: un rigore dubbio scatena la rabbia sugli spalti. E dalle parole si passa ai fatti

