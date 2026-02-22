Fiorentina | morto ex viola Barducci Segnò due gol all’Inter in Coppa Italia

William Barducci, ex attaccante della Fiorentina, è morto oggi a 69 anni nella sua casa di San Mauro Pascoli. La causa è legata a complicazioni di salute che lo avevano colpito negli ultimi mesi. Barducci è ricordato per aver segnato due gol contro l’Inter in Coppa Italia, portando entusiasmo ai tifosi viola. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra gli appassionati di calcio e i suoi ex compagni di squadra. La notizia si diffonde tra amici e familiari.

© Firenzepost.it - Fiorentina: morto ex viola Barducci. Segnò due gol all’Inter in Coppa Italia

FIRENZE – E’ morto oggi, 21 febbraio 2026, a 69 anni, nella sua casa di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) l’ex attaccante William Barducci. Nato a Santarcangelo il 5 giugno 1956, cresciuto nelle giovanili della Sammaurese, Barducci, centravanti apprezzato per la sua freddezza sottoporta, esordì con il Bellaria, ma a 21 anni, nel 1977, finì alla Fiorentina in serie A. In viola giocò solo 6 partite di Coppa Italia, realizzando però 3 reti, di cui due all’Inter. Nell’estate 1978 fu ceduto in Serie C al Livorno, poi una lunga trafila in serie C, con presenze nel Montecatini, Spezia e Lucchese, sempre in terza serie, dove visse le sue stagioni migliori con 54 presenze e 20 reti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it Leggi anche: Diretta gol Coppa Italia LIVE: Inter Venezia 2-0, uno due micidiale dei nerazzurri! In gol Diouf e Pio Esposito Coppa Italia: Fiorentina-Como: viola in vantaggio con Piccoli, Sergi Roberto la pareggiaLa sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Como si accende con Piccoli che porta avanti i viola. Fiorentina - Inter finale di coppa Italia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fiorentina: morto ex viola Barducci. Segnò due gol all’Inter in Coppa Italia; Celeste Pin, sette mesi dopo la morte la cerimonia privata di sepoltura a Firenze. Inchiesta verso la chiusura; Europa League e Conference, sorridono Bologna e Fiorentina; Ecco ’Nel Cuore dello Sport’. Venerdì ospite il ciclista Colbrelli. In collegamento il calciatore Bove. Rocco Commisso: la Fiorentina, la malattia, l'addio di Firenze al presidente violaRocco Commisso, il proprietario della Fiorentina è morto nella notte negli Stati Uniti. A comunicarlo una nota del club: «Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i ... corrierefiorentino.corriere.it Rocco Commisso, come è morto il presidente della Fiorentina e la malattia/ Imprenditore era in cura da tempoRocco Commisso come è morto? L'imprenditore della Fiorentina era malato da tempo, e purtroppo si è spento nella notte passata Il mondo del calcio è in lutto e piange Rocco Commisso. È infatti morto ... ilsussidiario.net Milano piega Brescia, Tortona sorprende Bologna: la finale di Coppa Italia sarà Olimpia-Derthona #basket #coppaitalia #olimpiamilano #virtusbologna x.com LA VIRTUS BOLOGNA È FUORI DALLA COPPA ITALIA! TORTONA VA IN FINALE!! Un Prentiss Hubb stellare guida la Bertram in finale: continua la maledizione della Coppa Italia per la Virtus Bologna, che trova la peggior partita di Carsen Edwards. Final - facebook.com facebook