Finti candelotti di dinamite alla sede del nuovo centro islamico

Finti candelotti di dinamite sono stati trovati lungo il perimetro dell’ex cinema Cristallo a Ravarino, dove nascerà il nuovo centro islamico Al Wahda. La scoperta si è verificata questa mattina, quando alcuni residenti hanno segnalato oggetti sospetti vicino all’ingresso. Le forze dell’ordine hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e avviato le indagini per identificare i responsabili. La presenza di quegli oggetti ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti del quartiere.

© Ilrestodelcarlino.it - Finti candelotti di dinamite alla sede del nuovo centro islamico

Modena, 22 febbraio 2026 – Finti candelotti di dinamite sono stati disseminati lungo il perimetro dell'ex cinema Cristallo di Ravarino, destinato a diventare la nuova sede del centro culturale islamico Al Wahda. L'episodio, il secondo in meno di un mese, è stato scoperto dall'imam Abdelmajid Abouelala che da settimane controlla quotidianamente lo stabile dopo un analogo ritrovamento il 27 gennaio, quando i carabinieri avevano scoperto una quindicina di candelotti sparsi nel cortile. Accanto ai candelotti — quattro questa volta, posizionati lungo il perimetro di via Argine con miccia, esplosivo confezionato e scritta Tnt, come riporta la Gazzetta di Modena — c'era un foglio con una scritta in arabo: " Questo è solo un avvertimento ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Intimidazione al centro culturale islamico, finta dinamite accanto alla futura sedeUn episodio di intimidazione ha coinvolto il centro culturale islamico Al Wahda, con una scatola contenente una finta dinamite lasciata vicino alla futura sede dell’associazione. Forlì, la Manzoni cambia sede da settembre: ecco il nuovo assetto delle scuole del centroA partire da settembre, la scuola primaria Manzoni di Forlì cambierà sede, trasferendosi dal centro storico al polo della Dante Alighieri. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Minaccia esplosiva contro il nuovo centro culturale islamico di Ravarino. Finti candelotti di dinamite alla sede del nuovo centro islamico nel modenese(ANSA) - BOLOGNA, 22 FEB - Finti candelotti di dinamite sono stati disseminati lungo il perimetro dell'ex cinema Cristallo di Ravarino (Modena), destinato a diventare la nuova sede del centro cultural ... msn.com Finti candelotti di dinamite alla sede del nuovo centro islamicoFinti candelotti di dinamite sono stati disseminati lungo il perimetro dell'ex cinema Cristallo di Ravarino (Modena), destinato a diventare la nuova sede del centro culturale islamico Al Wahda. L'epis ... rainews.it