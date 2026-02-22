Finlay in trattative con la WWE | accordo in vista?

David Finlay ha lasciato la NJPW dopo aver terminato il contratto, aprendo la possibilità di nuove opportunità. La sua uscita dalla federazione giapponese ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, che seguono da vicino i suoi prossimi passi. Finlay ha partecipato a diverse competizioni internazionali e ora si trova in una fase di valutazione. La sua decisione potrebbe influenzare il mercato delle discipline di combattimento. Resta da vedere quale strada sceglierà.

© Mondosport24.com - Finlay in trattative con la WWE: accordo in vista?

david finlay è entrato nella fase di free agent dopo la scadenza del contratto con la njpw, e la situazione resta sotto i riflettori senza che emergano indicazioni definitive su una destinazione imminente. le due realtà principali del wrestling professionistico vengono citate tra le possibili opzioni, con una dinamica marcata da contatti concreti ma da una mancanza di sviluppi creativi immediati. in questo scenario, la valutazione resta in corso e la decisione finale non è ancora chiara. secondo fonti interne, sono stati registrati contatti tra finlay e wwe, ma non risulta alcun inserimento nei piani creativi al momento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Leggi anche: Warner Bros. riapre le trattative con Paramount: salta l'accordo con Netflix? Trattative in corso nel mercato estivo: colpi in vista per rinforzare le rose in vista della prossima stagione.Il mercato estivo 2026 si accende con molte trattative aperte. FULL MATCH: Finlay vs. The Great Khali: WWE Armageddon 2007 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: WWE e AEW in competizione per un free agent.