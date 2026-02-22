finisce in ospedale dopo uno scontro in campo

Un giocatore ha finito in ospedale dopo un duro scontro durante la partita di ieri pomeriggio a Collagna, causato da un intervento deciso da parte di un avversario. L’incidente si è verificato al centro del campo e ha coinvolto anche altri giocatori che hanno subito assistito. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, portando l’atleta gravemente ferito in ospedale. La partita è stata interrotta subito dopo l’incidente. La situazione resta sotto osservazione.

Paura per un infortunio sul campo che si è verificato ieri pomeriggio a Collagna durante una partita di Terza categoria. Un giocatore della squadra ospite del Gatta è stato involontariamente colpito alla testa durante una mischia negli ultimi minuti di gioco. A fine partita è stato necessario l’intervento dei soccorsi e l’infortunato è stato portato in elicottero all’ospedale di Parma. Sul posto anche l’ambulanza della croce verde Alto Appennino. L’incidente di gioco si è verificato sul campo sportivo di Collagna ieri pomeriggio verso fine partita tra le squadre del Collagna dell’allenatore Fausto Monelli e del Gatta guidato da Elio Marazzi, entrambe impegnate nel campionato di Terza Categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

