Finalmente Fabriano Scatto d’orgoglio a Pistoia

Denis Quarrata ha portato alla vittoria il team di Fabriano contro Pistoia, grazie a un punteggio di 84-70. La causa è stata l’efficacia offensiva dei giocatori, in particolare di Molteni e Regoli, che hanno segnato rispettivamente 22 e 8 punti. Fabriano ha dimostrato determinazione e compattezza in campo, superando gli avversari con una prestazione convincente. La partita si è conclusa con un risultato che rilancia le ambizioni della squadra.

denis quarrata 70 ristopro fabriano 84 DENIS QUARRATA: Angelucci 5, Mei 3, Blatancic 5, Lytvyn, Coltro, Scandiuzzi, Novori 11, Mongelli 3, Prenga 6, Regoli 8, Molteni 22, Tiberti 7. All. Tonfoni RISTOPRO FABRIANO: Romondia 3, Beyrne, Dri 6, Šilke-Žunda 17, Wojciechowksi 7, Abega 29, Beltrami, Vavoli 18, Ponziani 4, Redini. All. Rossi Arbitri: Talloni di Bologna, Giordano di Chivasso e Boudrika di Ravenna Parziali: 14-27; 17-22; 15-18, 24-17 Note: Tiri liberi: Quarrata: 1321; Fabriano: 714; Tiri da 2: 1841; 2541; Tiri da 3: 724; 921; Rimbalzi: 36 (off. 11, Regoli 12); 38 (off. 7, Šilke-Žunda 7); Assist: 22 (Molteni 7); 29 (Vavoli 5).