fiere da oggi torna mipel 129 appuntamento irrinunciabile per pelletteria e accessorio moda

Milano, 22 feb. (Adnkronos) - Ha aperto oggi i battenti, e fino a martedì 24, Mipel, il più importante appuntamento internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda, tornato a Fiera Milano Rho con la 129ª edizione e un format completamente rinnovato. Sotto il concept 'Reinventing Mipel' la manifestazione - si sottolinea - si presenta con un nuovo layout esperienziale progettato dallo studio Lombardini22 e con attività sinergiche potenziate insieme a Micam, per offrire a espositori e visitatori un'esperienza più fluida, contemporanea e orientata al business. Promosso e organizzato da Assopellettieri con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Agenzia ICE, e con il Patrocinio del Comune di Milano, Mipel si conferma una vetrina globale, capace di offrire ai buyer internazionali attesi un mix unico di eccellenze Made in Italy e brand internazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Le fiere Micam e Mipel: "L’alleanza strategica. Innovazione e creatività"Le fiere Micam e Mipel si confermano come eventi di riferimento nel settore calzaturiero e della pelletteria, unendo innovazione e creatività.

Appuntamento a Sant'Olcese con Il Mercatino da Forte dei Marmi: dal cashmere alla pelletteriaDomenica 11 gennaio, a Sant’Olcese, si svolgerà il Mercatino da Forte dei Marmi.

Fiere, scatta l'ultimatum Il giorno della verità sulla Fiera di Longarone non sarà oggi. Stamani erano attesi i soci e il notaio per l'assemblea straordinaria della presa d'atto della riduzione del capitale sociale, passo necessario per ripianare i debiti delle Fiere.