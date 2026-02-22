Fiere da oggi torna Mipel 129 appuntamento irrinunciabile per pelletteria e accessorio moda

Mipel 129, l’evento più importante dedicato alla pelletteria e agli accessori moda, riapre a Fiera Milano Rho dopo due anni di stop. La rassegna, che si svolge fino a martedì 24, presenta un format completamente rinnovato e coinvolge oltre 300 espositori provenienti da tutto il mondo. La manifestazione attira buyer e professionisti del settore e si concentra su nuove tendenze e innovazioni. L’evento rappresenta un punto di riferimento per il settore della moda e delle accessori.

(Adnkronos) – Ha aperto oggi i battenti, e fino a martedì 24, Mipel, il più importante appuntamento internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda, tornato a Fiera Milano Rho con la 129ª edizione e un format completamente rinnovato. Sotto il concept 'Reinventing Mipel' la manifestazione – si sottolinea – si presenta con un nuovo layout esperienziale progettato dallo studio Lombardini22 e con attività sinergiche potenziate insieme a Micam, per offrire a espositori e visitatori un’esperienza più fluida, contemporanea e orientata al business. Promosso e organizzato da Assopellettieri con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Agenzia ICE, e con il Patrocinio del Comune di Milano, Mipel si conferma una vetrina globale, capace di offrire ai buyer internazionali attesi un mix unico di eccellenze Made in Italy e brand internazionali. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Micam e Mipel, le fiere di calzatura e pelletteria investono sui giovaniMicam e Mipel, le principali fiere di calzatura e pelletteria, attirano numerosi visitatori e buyer da tutto il mondo a causa dell'ampia offerta di prodotti e innovazioni.

