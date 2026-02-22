’Fiera bis’ il giorno dopo le assoluzioni Fersini FI | Buona notizia per tutti Il Pd | Anni di udienze e vite sospese

Il tribunale ha assolto Tiziano Tagliani e Aldo Modonesi, ponendo fine a un lungo procedimento giudiziario. La decisione deriva dalla mancanza di prove concrete che collegassero gli imputati ai presunti reati. Gli ex amministratori tornano a casa senza accuse, dopo mesi di attese e udienze fitte. La sentenza solleva reazioni contrastanti tra chi celebra la giustizia e chi critica il tempo perduto. La vicenda rimane al centro del dibattito pubblico locale.

C’è ancora chi, garantista, lo è davvero. Il giorno dopo le assoluzioni dell’ex sindaco Tiziano Tagliani e dell’ex assessore Aldo Modonesi la ridda di commenti popola i social. L’avvocato Francesco Fersini, che oltre a essere un legale è il vicesegretario di Forza Italia decide di affidare poche righe al nostro giornale. "Sono contento della felice conclusione del calvario giudiziario di Aldo Modonesi e Tiziano Tagliani che conosco come persone oneste – scandisce Fersini –. È una buona notizia non solo per loro e i loro cari, ma per la politica tutta". Questa vicenda, argomenta l’azzurro, "come purtroppo altre simili, testimonia che oggi fare l’amministratore è un’attività a rischio (rischio processi, rischio Anac, rischio Corte dei Conti) e la circostanza di vivere in un sistema che criminalizza la politica e chi fa politica certo non aiuta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

