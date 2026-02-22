Festival di Sanremo story | i beauty look più cool e cringe di sempre

Il Festival di Sanremo, noto evento musicale, ha attirato l'attenzione per i look di scena. I partecipanti sfoggiano acconciature e trucco audaci, che spesso dividono il pubblico tra apprezzamenti e critiche. La scelta di stili vistosi e talvolta sopra le righe nasce dalla voglia di distinguersi davanti a milioni di spettatori. Le esibizioni e le scelte di moda si susseguono senza sosta, creando un mix di tendenze e sorprese che animano il teatro Ariston.

«Ma quando comincia?». Tranquilli, finalmente ci siamo: il 24 febbraio il palco dell'Ariston accoglie la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Per la categoria bellezza siamo in attesa di look wow, aspettando al varco anche quelli meno riusciti. Entriamo, allora, a pieno nel clima della kermesse ripercorrendo top e flop beauty delle passate edizioni. Perché se non a Sanremo, quando? +++dropcap Sanremo non è soltanto musica, Sanremo è storia del costume e dell'Italia che è cambiata in questi otto decenni. Wikipedia di acconciature e make-up dagli anni '50 a oggi, il Festival ci ha svelato nel corso dei decenni i trend in fatto di capelli e trucco come nessun altro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sanremo Shock: aspettando il Festival, i 4 look più chiacchierati di sempreSanremo 2026 si avvicina, e il motivo principale sono i look più discussi di sempre.

Sanremo 2026, i lookmaker bagheresi Clemente e Di Stefano nel team beauty del FestivalRiccardo Clemente e Roberto Di Stefano, lookmaker di Bagheria, sono entrati nel team beauty di Sanremo 2026 dopo essere stati scelti per il loro talento e la capacità di creare look unici.

