ferrari cinque motivi per sorridere e sperare dopo i test in bahrain

Durante i test in Bahrain, la Ferrari ha registrato performances positive grazie a cinque fattori chiave. La SF-26 ha completato più giri rispetto alle altre monoposto, mostrando affidabilità e velocità. Le novità tecniche introdotte hanno migliorato l’aderenza in curva e ridotto i tempi sul giro. I piloti si sono mostrati soddisfatti delle sensazioni in pista, mentre il team ha analizzato dati importanti. Questi risultati alimentano ottimismo in vista dell’inizio del campionato in Australia.

I test sono finiti: tra due settimane in Australia si scopriranno definitivamente le carte. Come sta la Ferrari? La domanda di milioni di tifosi per ora non può avere una risposta definitiva. Ma le prime impressioni sono buone. McLaren, Mercedes e Red Bull (in rigoroso ordine alfabetico) si sono nascoste come pure ha fatto il Cavallino. Ma in questo gioco a nascondino la SF-26 ha mostrato elementi che devono indurre a un po' di ottimismo. La storia recente ha dimostrato come, comunque, a una buona base devono poi seguire sviluppi mirati e azzeccati, e in questo il Cavallino negli ultimi anni è un po' mancato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ferrari brilla nei test in Bahrain, Mercedes in difficoltàDurante i test in Bahrain, Ferrari ha ottenuto risultati positivi grazie a una buona affidabilità e a tempi promettenti, mentre Mercedes ha incontrato diverse difficoltà, rallentando le prove.

Ferrari domina i test in Bahrain con Leclerc, Mercedes in difficoltàLa Ferrari ha dominato anche il secondo giorno di test in Bahrain, con Leclerc che ha fatto segnare il miglior tempo.

