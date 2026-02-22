Ferrara protagonista al Milano Fashion Official | sul palco c’è Federica Taranto

Federica Taranto ha portato il suo talento sul palco del Milano Fashion Official, attirando l’attenzione di designer e addetti ai lavori. La sua partecipazione nasce dall’interesse crescente per le nuove leve della moda italiana. Sul palco, ha presentato una collezione ispirata alle tradizioni locali, con dettagli curati e tessuti innovativi. La sua esibizione ha riscosso applausi e ha acceso l’interesse tra gli spettatori presenti alla sfilata. La sua presenza si inserisce in un momento di grande fermento nel settore.

Il cuore della moda internazionale si prepara a battere per un appuntamento imperdibile. E Ferrara sarà protagonista. Domenica 1 marzo, infatti, la modella estense Federica Taranto sarà la 'special guest' sul palcoscenico del Milano Fashion Official, evento centrale nel calendario annuale del settore della moda. L'evento meneghino nasce dalla sinergia e dalla visione della stilista Monica Foglia. Insieme a lei, dirigerà le operazioni Emanuele Sicignano, figura nota principalmente nel panorama della moda e della produzione televisiva italiana, capace di coniugare il talento emergente con i grandi nomi del mondo del fashion.