Ferrara | Pensionati agricoltori Bandiera bis e un patto per sanità

Andrea Bandiera guida l’Anp Cia di Ferrara, dopo il rinnovo della presidenza, e avvia una strategia mirata a migliorare le pensioni e la sanità per i pensionati agricoltori. La decisione deriva dalla volontà di rafforzare il supporto alle aree rurali e interne, spesso trascurate. Bandiera ha annunciato un patto sociale con obiettivi concreti, come aumentare i servizi sanitari e valorizzare il ruolo degli anziani nel territorio. La nuova fase si apre con iniziative già in cantiere.

Anp Cia Ferrara, Bandiera Bis: Un Nuovo Patto Sociale per Pensioni, Sanità e Aree Interne. Andrea Bandiera è stato confermato alla presidenza dell'Anp Cia di Ferrara, segnando l'inizio di un nuovo mandato di quattro anni per l'associazione dei pensionati agricoltori. L'assemblea elettiva, tenutasi nella giornata di oggi, 22 febbraio 2026, ha rappresentato un momento cruciale per delineare le priorità e le strategie future dell'organizzazione, con un particolare accento sulla necessità di un rinnovato patto sociale che affronti le sfide demografiche e la crescente crisi dei servizi nel territorio.