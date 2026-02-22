Ferrara | 40 posti nuovi all’asilo ‘I Girasoli’ grazie a 2 milioni

Ferrara ha ampliato l’asilo ‘I Girasoli’ aggiungendo 40 nuovi posti grazie a un finanziamento di 2 milioni di euro provenienti dal PNRR. La struttura ha dedicato i fondi all’ammodernamento degli spazi e all’acquisto di nuovi giochi e arredi. La decisione mira a ridurre le liste di attesa e a offrire un servizio migliore alle famiglie della zona. La riapertura ufficiale avviene questa settimana, con l’obiettivo di accogliere più bambini.

Ferrara Investe nel Futuro dell'Infanzia: Completato l'Ampliamento dell'Asilo Nido 'I Girasoli' con Fondi Pnrr. L'asilo nido 'I Girasoli' di Ferrara ha ampliato significativamente la sua capacità accogliente, grazie a un investimento di quasi 2 milioni di euro, derivante da una combinazione di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e cofinanziamento comunale. La nuova struttura, pronta ad accogliere 40 bambini, rappresenta un potenziamento cruciale dell'offerta educativa per la prima infanzia nella zona di Rivana, rispondendo a una crescente domanda di servizi per le famiglie.