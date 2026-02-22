Fenerbahce vince la Coppa di Turchia | Biberovic trascina la squadra alla vittoria sul Besiktas

Biberovic ha deciso la finale di Coppa di Turchia, portando il Fenerbahce alla vittoria contro il Besiktas. La sua prestazione ha cambiato il ritmo della partita, segnando due gol decisivi nel secondo tempo. La squadra ha mostrato una buona organizzazione e capacità di reagire alle difficoltà. Il match si è concluso con un risultato che premia l’efficacia del centrocampista nel momento più importante. La vittoria arriva dopo una gara combattuta e intensa.

Una finale di Coppa di Turchia che ha messo in luce una superiorità netto e una gestione dei momenti chiave in grado di indirizzare la gara verso il successo. Il confronto tra Fenerbahce e Besiktas ha visto un cambio di ritmo decisivo nel terzo periodo, con la squadra allenata da Jasikevicius capace di imprimere un contesto di gioco favorevole e consolidare il margine fino al trionfo. Il punteggio finale è stato 91-74, esito di una partita in cui la svolta si è rivelata nel terzo periodo con un parziale di 24-14. Dopo l'intervallo, il Fenerbahce ha trovato le giocate decisive che hanno spezzato la resistenza avversaria e hanno consolidato il predominio sul campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Rabiot trascina il Milan: “Vittoria di squadra, questa è la nostra mentalità”.Adrien Rabiot, protagonista nella vittoria del Milan sul Como con una doppietta, analizza il successo nel post partita a DAZN.

Crolla l'Efes in semifinale di Coppa di Turchia: il Besiktas vola in finaleL'Efes ha subito una pesante sconfitta in semifinale di coppa di Turchia, perdendo contro il Besiktas.

